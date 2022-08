Leer je kind fietsen in amper drie uur tijd

Tielt/Rumbeke/Menen/Ieper/Meulebeke Vijf weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen: van katapult­schie­ten over drie dagen dansen naar genieten van een levende legende

U neemt vakantie in eigen regio? Of geniet u gewoon van een vrij weekend? Dan lokt het mooie weer u ongetwijfeld uit uw kot. Goed idee, overigens. Want hoewel het aantal activiteiten momenteel wat op een laag pitje staat, valt er toch nog genoeg te beleven. Voor wie last minute nog wat inspiratie zoekt, selecteerden we graag vijf ideeën voor een uitstapje, of meer. Geniet ervan!

31 juli