Leer- en innovatiecentrum RADar officieel geopend

AZ Delta wil met RADar werk maken van innovatie in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe technologie of nieuwe medische toepassingen maar ook om nieuwe zorgmodellen en toekomstgerichte geneeskunde onder meer op basis van data. Zo organiseert AZ Delta vandaag en morgen een eerste grote conferentie rond het gebruik van data in de gezondheidszorg met internationale sprekers.

Artsen kunnen veel leren uit data in de medische dossiers van patiënten. Tegenwoordig worden er extra data verzameld door patiënten regelmatig te vragen hoe ze een behandeling ervaren. Daarbij is het opvolgen van patiënten via polshorloges in opmars. Door deze gegevens te combineren kunnen artsen en ingenieurs nieuwe inzichten verwerven die de artsen helpen bij hun beslissingsproces. Technologie zoals artificiële intelligentie laat toe om lessen te trekken uit de data van het verleden en deze toe te passen op toekomstige patiënten. Dit kan zowel op het vlak van het opsporen van ziekte, ondersteuning van diagnosestelling en/of therapiekeuze.

Maar RADar is meer dan data verwerken via artificiële intelligentie. Zo ondersteunt RADar ook de klinische studies, waarin nieuwe medicatie of behandelingen worden getest. RADar is ook een heus leercentrum voor zorgprofessionals en er worden ook symposia georganiseerd.