Laureaten van de Arbeid gehuldigd

16 Roeselarenaars ontvingen de titel van Laureaat van de Arbeid. Die wordt uitgereikt aan gemotiveerde burgers die speciale aandacht verdienen en worden geselecteerd door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) mocht in het ARhuscafé zowel de laureaten van 2020 en 2021 ontvangen. Brenda Delie kreeg het Label Geëngageerde steunpilaar - zilveren ereteken in de sector Keramieknijverheid – Baksteennijverheid en Carine Vandenhende het Label Drijvende kracht in de vooruitgang - gouden ereteken in de sector Keramieknijverheid – Baksteennijverheid. Nancy Claeys, Kathleen Degroote, Franky Delannoy, Johan Dumortier, Marc Lagae, Sabine Valcke, Kris Vandelannote, Lena Vandenbroucke, Bart Vanhooren, Filip Verbeke en Steven Willart kregen allen het Label Expert - gouden ereteken in de sector Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijk ijsbereiding en chocoladebewerking. Hendrik de Jong kreeg op zijn beurt het Label Specialist van het hout - zilveren ereteken in de sector Houtverwerkende nijverheid, Ambachtelijke houtbewerking - Bosbouw, Bosontginning, Zagerijen, Houthandel terwijl Diane Muylaert en Ilse Pattyn beloond werden met het Label Ervaring en innovatie - zilveren ereteken in de sector Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking.