Landbouwers delen 3.000 boterhammen uit op Vlaamse Voedseltop: “Brood koop je voor morgen. Maar wij weten niet wat morgen brengt”

Verenigd onder de actie #boerenbroodnodig stonden vertegenwoordigers van verschillende landbouworganisaties dinsdag aan de ingang van de Rodenbach-brouwerij, waar de Voedseltop plaatsvond. Iedereen die de poorten binnen stapte, kreeg een boterham. “Land- en tuinbouwers vertegenwoordigen vandaag maar een half procent van de Vlaamse bevolking, maar samen is de voedingsketen goed voor 120.000 jobs”, zeggen boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Willen we ook de volgende generaties kunnen blijven voeden, dan zijn twee zaken essentieel: rechtszekerheid voor onze bedrijven en een eerlijke prijs voor een lokaal product. Voor voedselzekerheid moeten we investeren in productieve, duurzame landbouw- en voedingsketens én in jonge boeren.”

Quote Landbouw en milieu kunnen zeker hand in hand gaan, maar de wil moet van twee kanten komen. Al te vaak is de landbouw­sec­tor het kind van de rekening Lieven De Stoppeleire, Jong ABS

Milieu en landbouw

Volgens Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke. (27) twijfelen veel jonge boeren over het verderzetten van de stiel. “Veel jonge boeren hebben aan passie geen gebrek. Maar als ze alles op een rijtje zetten, komen ze te vaak tot de conclusie dat het beter is een andere job te zoeken. Het mestactieplan is niet het enige dossier. Brood koop je voor morgen. Maar de landbouwer weet niet wat morgen brengt.”

Lieven De Stoppeleire van Jong ABS vult aan. “De sector is klaar om de milieu-uitdagingen aan te gaan. Landbouw en milieu kunnen zeker hand in hand gaan, maar de wil moet van twee kanten komen. Al te vaak is de landbouwsector het kind van de rekening. Het is nu dat de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Alleen zo kunnen we uit de cirkel van negativiteit breken.”

Duurzame voedselregio uitbouwen

Minister Brouns heeft begrip voor de zorgen van de sector. “Boeren produceren in een omgeving die sterk onder druk staat door verschillende redenen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in Vlaanderen alle troeven in handen hebben om de regio verder uit te bouwen tot een van de meest duurzame voedselregio’s in de wereld. En daar blijft de boer natuurlijk een belangrijke rol in spelen.”

Ceyssens benadrukte dat de ecologische voetafdruk van de Vlaamse landbouw nu al beperkt is. “We zijn in Vlaanderen koploper wat betreft duurzame voeding. Nergens ter wereld wordt aan zulke hoge normen geproduceerd, met respect voor mens, dier en planeet. Daar mogen we trots op zijn. Maar altijd moet het welzijn van de landbouwer bovenaan blijven staan, want de landbouwer is de primaire schakel en de basis van de keten.”

De actie kon rekenen op de steun van Boerenbond, Groene Kring, Ferm voor agravrouwen, ABS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia Vlaanderen, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB, Iscal, Tiense Suiker, Fenavian, VCBT, Jong ABS, AVBS, Belplant en Belfertil.

Volledig scherm © Maxime Petit

Volledig scherm De boeren protesteerden aan de voedseltop in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm © Maxime Petit

Volledig scherm © Maxime Petit

Volledig scherm © Maxime Petit

