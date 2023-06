Laatste poging om kinderopvang Cérise open te houden mislukt: “We hebben alles uit de kast gehaald, dit hakt er keihard in”

Organisa­tie Dovy Natourcri­te­ri­um wil zichzelf overtref­fen na topeditie : “Heel graag gele trui en onze Belgische wereldkam­pi­oen naar Roeselare halen”

Le Grand Départ van de Ronde van Frankrijk vindt komend weekend plaats in het Baskenland. Dat betekent dat ook de organisatie van het 13e Dovy Natourcriterium, op dinsdag 25 juli, op kruissnelheid komt. De vzw Roeselare Koerst tekende vorig jaar voor een wel heel straffe editie. “Maar we zijn ervan overtuigd dat we nog beter kunnen“, zegt voorzitter Thomas Verhaeghe, die verklapt dat er op 25 juli voor het eerst ook bekende ex-renners aan de start komen. Ook licht hij al een tipje van de 14e editie want dan is de Moermanparking niet langer beschikbaar als epicentrum van het event.