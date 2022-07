“Laat je hond chippen”: Dierenasiel Regio Roeselare overvol door verloren honden wiens baasje niet te vinden is

RoeselareLien Siemoens, coördinator van Dierenasiel Regio Roeselare, trekt aan de alarmbel. De voorbije maanden ziet ze het aantal interventies voor verloren en achtergelaten honden drastisch stijgen. Vaak zijn die dieren niet gechipt of niet correct geregistreerd, zodat het onmogelijk is hun baasjes te traceren. Een probleem dat ook gekend is bij andere asielen. Lien lanceert dan ook een warme oproep aan alle hondeneigenaren en dierenartsen.

Dierenasiel Regio Roeselare is verantwoordelijk voor interventies in dertien gemeentes. “Van burgers die een hond vinden, wordt verwacht dat ze de politie verwittigen. Die contacteert ons dan, waarna onze vrijwilligers het dier oppikken”, legt Lien uit. “Die honden belanden bij ons in een van de twee wachtkennels. We controleren er hun chip om te achterhalen wiens dier het is en nemen contact op met de eigenaar. De meeste interventies gebeuren in Roeselare en Izegem.”

Niet gechipt

Maar de voorbije maanden ziet Lien een sterke toename van het aantal verloren en achtergelaten honden, die na een interventie in het asiel in de Oude Stadenstraat verzeilen. “Een duidelijke verklaring hebben we daar niet voor. De diversiteit aan honden is ook enorm: van een chihuahua die gevonden werd op de Roeselaarse Grote Markt tot een golden retriever langs een landbouwweg, brave en minder brave, vrolijke en angstige dieren. Als we de eigenaar kunnen vinden, vormen die interventies geen probleem. Dan blijft een hond zelden 24 uur bij ons. Maar helaas zijn de honden steeds vaker niet gechipt of wel gechipt, maar niet geregistreerd bij DogID.”

Financiële impact

Dat betekent dat het asiel de eigenaar niet kan achterhalen. “Die honden belanden dan in een van onze asielkennels en palmen eigenlijk de capaciteit in die we broodnodig hebben voor afgestane honden. Deze week alleen al hebben we in amper vier dagen elf interventies moeten doen. Dat is bijna de helft van de capaciteit van ons asiel, waar we ruimte hebben voor 23 honden en ons asiel zit eigenlijk al vol. Hierdoor komt er geen beweging in onze wachtlijst voor het afstaan van honden, maar ook financieel is dit een tegenslag. Wie zijn hond na een interventie komt ophalen, moet 65 euro betalen. Dat dekt de kosten voor personeel, kilometers, verzekering,... Honden die niet afgehaald worden, wegen dus op het budget dat we eigenlijk willen inzetten voor honden zonder baasje.”

Bij een verhuis vergeten mensen vaak hun gegevens aan te passen en ook als je een hond koopt of adopteert, moet dit gebeuren

Een identificatiechip voor je hond is al jaren verplicht in België. Toch laat niet elke eigenaar zijn dier chippen. “Maar ook als je hond wel gechipt is, is het belangrijk dat het dier ook correct geregistreerd wordt”, gaat Lien verder. “Bij het uitlezen van de chip krijgen we een code te zien. Die moeten we ingeven in de databank DogID om te weten te komen wie de eigenaar is. Maar bij een verhuis vergeten mensen vaak hun gegevens aan te passen en ook als je een hond koopt of adopteert, moet dit gebeuren. Een nog groter probleem ervaren we bij dieren die uit het buitenland komen. Eens die honden de grens oversteken, kunnen we hun gegevens niet meer achterhalen.”

DogID

Lien lanceert dan ook een warme oproep aan zowel alle hondenbaasjes als dierenartsen. Die laatste vraagt ze even te checken of de gegevens op DogID wel degelijk kloppen met die van de eigenaar. “Aan de eigenaars wil ik vragen om hun hond zeker te laten chippen. Daarnaast zou iedereen even moeten checken of de registratie van hun hond wel in orde is.” Dit kan door het chipnummer, te vinden in het paspoort van je hond, even in te geven op www.dogid.be. “Zo kunnen veel problemen vermeden worden voor zowel asielen, honden als hun baasjes”, besluit Lien. Meer info op www.dierenasielroeselare.be.

