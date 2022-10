Laagdrempelige beweegroutes helpen je meer bewegen

De nagelnieuwe beweegroutes kaderen in de campagne‘10.000 stappen – Elke stap telt’ waarvoor Roeselare zich sinds vorig jaar engageert met de bedoeling in 2024 uitgeroepen te worden tot beweegvriendelijke stad. “ Vorig jaar werd signalisatie in het straatbeeld aangebracht die inwoners stimuleerde om kleine afstanden te voet of per fiets af te leggen”, weet schepen Debels. “Dit jaar maken we werk van verschillende beweegroutes met beweegoefeningen. Elke beweegroute is voorzien van een tiental eenvoudige beweegoefeningen, die uitgevoerd kunnen worden zonder hulpmiddelen of met het gebruik van bestaande elementen in het openbaar domein zoals een zitbank of een trap. De deelnemers volgen de beweegroute, en doen onderweg oefeningen om hun kracht, uithoudingsvermogen en balans te verbeteren of te onderhouden. De oefeningen zijn laagdrempelig en daarom geschikt voor jong en oud. De afstand van de beweegroutes varieert van 800 tot 2.000 stappen.” Ook zijn er rustpunten voorzien.