Kunstwerk van leerlingen Dominiek Savio en Sint-Idesbald siert inkomhal ARhus

Albasten jubileum én kampioen: KSV De Ruiter maakt zich op voor dubbel feest

Dubbel feest bij KSV De Ruiter. Niet alleen viert de voetbalclub die onlosmakelijk verbonden is aan de Roeselaarse wijk De Ruiter z’n 75e verjaardag, ze slaagden er dit seizoen ook in om de titel te pakken in vierde provinciale C. Tijdens het weekend van 12 en 13 mei wordt er dan ook een stevig feestje gebouwd. “Het is een klein mirakel dat een wijkploeg er na 75 jaar nog altijd staat”, aldus ondervoorzitter Erik Lamsens die zelf al bijna een halve eeuw deel uitmaakt van het bestuur en samen met ons terug- en vooruitblikt.