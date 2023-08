KSV Rumbeke organiseert internationaal wandelvoetbaltornooi

Solange (60) bakt eind september laatste frietjes in Frituur Rumbeke Platse: “Tijd om van het leven te profiteren”

Solange Wandels (60) bakt eind september haar laatste frietjes. 17 jaar lang was ze het vertrouwde gezicht in Frituur Rumbeke Platse, maar nu gaat ze met pensioen. “Mijn frietcarrière is gestart op een optreden van Bon Jovi, meteen een pittige vuurdoop”, blikt Solange terug. Tussendoor verzekert ze ons dat Rumbeke Platse, één van de laatste échte frietkoten in Roeselare, blijft bestaan.