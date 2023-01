Krottegemse Potrettetrekkers opnieuw uit de startblokken

Roeselare Quizzen ten voordele van Younited

Onder de noemer ‘Het ei van Ambiorix’ organiseren Younited Roeselare en Younited Cycling Roeselare een quiz ten voordele van hun werking. De voetbal- en fietsteams bestaan uit mensen die strijden tegen kwetsbaarheid op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede, migratie of verslaving. In hun team vinden ze een thuis. Ze worden gecoacht door sociaal werkers die hen zowel op als naast het veld begeleiden. De quiz wordt gemaakt en gepresenteerd door Wouter Bossuyt en vindt plaats op vrijdag 10 februari in de concertzaal van TRAX. De deuren gaan er open om 19 uur, de quiz start om 20 uur en er zijn hapjes en drankjes voorzien. Deelnemen kan in groepen van maximum vier personen en kost 20 euro per ploeg. Inschrijven doe je door je (groeps)naam te mailen naar heteivanambiorix@gmail.com. Het inschrijvingsgeld is ter plaatse te betalen.

