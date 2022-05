Krottegemse Happening vervangt Krottegemse Feesten

Roeselare Finalist Mister Gay Belgium Ben hijst regenboog­vlag aan Roeselaars stadhuis

Op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) hees Ben Vanhuyse (18), finalist bij de verkiezing van Mister Gay Belgium, samen met burgemeester Kris Declercq (CD&V) en schepen Michèle Hostekint (Vooruit) de regenboogvlag aan de gevel van het Roeselaarse stadhuis. Voor Ben is dit een duidelijk statement. “We hebben al grote stappen vooruit gezet op het vlak van de aanvaarding van de LGBTQ+-gemeenschap, maar we zijn er helaas nog niet”, zegt Ben. “Dat ervaarde ik vanmorgen zelf hier nog op de dinsdagmarkt. Naar aanleiding van IDAHOT deelden we genderkoekjes uit en een vijftal mensen zeiden kortaf dat ze niet geïnteresseerd waren. Volgens mij is er zeker in West-Vlaanderen nog werk aan de winkel op vlak van openheid. Het is nochtans zo belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn Zo is IDAHOT voor mij een echte feestdag. Ik voel me speciaal en ben trots op mezelf.”

17 mei