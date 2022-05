Krottegemse Happening als compensatie voor geschrapte Krottegemse Feesten

“Na het schrappen van de Krottegemse Feesten bleven we achter met een onaangenaam gevoel”, opent Frank Wouters, voorzitter van de Krottegemse Ransels. “Niets is echt niets dus begonnen we al snel na te denken over een compensatie. De Krottegemse Happening wordt zeker geen vervanging van de Krottegemse Feesten, maar we wilden dat er toch iets te doen was in de wijk tijdens het verlengde Hemelvaartweekend. We springen als het ware in de bres voor de buurt, voor iedereen met een hart voor de wijk en voor alle muziekliefhebbers.”