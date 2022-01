Kris (35) overleeft felle brand in woning niet: “Hij was zo’n goeie gast”

Roeselare Roeselare zoekt sportmoni­to­ren

Centje bijverdienen tijdens de vakantieperiodes? Sport #VANRSL is op zoek naar gemotiveerde lesgevers om de sportkampen voor kleuters en kinderen uit het lager te begeleiden. De stad zoekt sportmonitoren tussen 18 en 40 jaar die zich hiervoor willen engageren. Als sportmonitor werk je maximum 25 dagen per jaar en de verloning is op basis van je diploma. Daarnaast is er ook een kilometervergoeding voorzien. Aanmelden kan op sport.roeselare.be/word-sportmonitor.

21 januari