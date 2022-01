Kris (35) laat het leven bij felle brand in rijhuis: “Hij heeft wellicht nog geprobeerd om te vluchten, maar is net niet buiten geraakt”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Dennis Deroey (Roeselare) stoomt zich klaar voor de topontmoe­ting tegen ex-ploeg Aalst: “We gaan altijd voor de overwin­ning”

Na een korte onderbreking - geen Champions League en geen clash tegen Maaseik - maakt Knack Roeselare zich klaar voor de topontmoeting tegen Lindemans Aalst. Iedereen bij Roeselare tekent na een afzonderingsperiode weer present. Zonder verdere tegenberichten kan er zaterdag opnieuw gevolleybald worden. “Het blijft afwachten in deze onzekere tijden. Maar we veronderstellen, we rekenen er zelfs op, dat we kunnen spelen”, bevestigt libero Dennis Deroey.

