Kraan schuift van dieplader: Rijksweg urenlang dicht voor takelwerken

Het incident deed zich voor in de vooravond. Een vrachtwagen met dieplader van Martlé uit Aalter, een bedrijf gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer, naderde het kruispunt met de Moorseelsesteenweg toen plots één van de kettingen knapte waarmee een hijskraan was vastgemaakt. Het 45 ton zware gevaarte viel daardoor half naast de dieplader en plofte in het asfalt van het fietspad. Daar reden op dat moment gelukkig geen fietsers.

Alternatieve routes

Eén rijstrook in de richting van Roeselare was versperd. Even werd gedacht om de kraan helemaal van de dieplader te laten rijden. Maar omdat ze over haar kantelpunt hing, was het gevaar op kantelen veel te groot. Een andere hijskraan moest soelaas brengen. Rond 18.30 uur begonnen de voorbereidingen om de hijskraan op te stellen. Daardoor was geen verkeer meer mogelijk in de richting van Roeselare. Voor het takelen zelf, moest de Rijksweg zelfs in beide richtingen worden afgesloten. Verwacht wordt, dat de hinder zal aanslepen tot rond 21.30 uur. De politie vraagt weggebruikers met aandrang om de afrit Rumbeke-Izegem op de E403 te mijden, voor wie in de richting van Roeselare wil rijden. Betere alternatieven zijn de afritten Roeselare-haven en Ardooie-Beveren.