Kraan rukt gasleiding af tijdens afbraakwerken woning in Roeselare

Roeselare Dubbelcon­cert viert dubbel jubileum

Het Roeselaarse koor Vox Musica en Vox Plus bestaat 25 jaar en bundelt de krachten met Fanfare De Ware Vrienden uit Eernegem die hun 70e verjaardag viert. Samen brengen de jubilerende verenigingen op zaterdag 15 oktober om 20 uur een dubbelconcert in de Roeselaarse H. Hartkerk. Dit onder de noemer ‘Celebration’. Je mag je verwachten aan muzikale variatie en nummers als Skyfall, Rossini’s Birthday Party, Avond, You raise me up, Dry your tears Afrika en nog zoveel meer. Tickets kosten 15 euro voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar betalen 5 euro. Bestellen kan via shop.voxmusica.be.

16:29