Kraan hapert aan spiraalbrug in Roeselare: fietsers- en voetgangersbrug preventief afgesloten

Roeselare Ohana Pokébowls introdu­ceert de pokébowl in Roeselare: “Van de suggestie­kaart of zelf samenge­steld”

Zin in een snelle maar toch gezonde hap? Dan moet je vanaf zaterdag op De Munt zijn. Daar openen Khibar –Jabar- Geel en Ricco Otto, twee jaar nadat ze opstartten in Oostende, de deuren van het tweede filiaal van Ohana Pokébowls. Je kan er het Hawaïaanse gerecht, rechtstreeks van de suggestiekaart of volledig zelf samengesteld, ter plaatse eten, afhalen maar ook thuis laten bezorgen. “Veel mensen denken dat een pokébowl een slaatje is, maar ze zijn steevast aangenaam verrast als ze effectief proeven”, zegt Khibar.

10 maart