Kraamcentrum ‘de wieg’ informeert toekomstige en jonge ouders

Meulebeke/Kuurne/Roeselare/Ieper/Wervik De weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen: crossen, snuisteren, feesten, lopen, wandelen of terug naar de tijd van de Romeinen

Nog geen weekendplannen? Dan vind je hier ongetwijfeld wat inspiratie. We selecteerden enkele tips voor zaterdag 1 en zondag 2 oktober. Een feestweekend in Kuurne of 2.000 jaar terug gekatapulteerd worden naar de tijd van Kelten en Romeinen in Wervik. Of toch liever de sportieve toer op met de A-veldrit in Meulebeke? In Roeselare kunnen liefhebbers van brocante en tweedehandsspullen voor de laatste keer dit seizoen nog eens flink hun hart ophalen.

30 september