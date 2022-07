Kortsluiting zorgt voor brand in elektriciteitskast in gokkantoor in Roeselare

Rond 12.30 uur was de kantoormedewerkster met één klant aanwezig in het pand in het centrum van Roeselare. “Plots hoorde ik een enorme knal en steeg er rook uit de elektriciteitskast aan de muur op”, vertelt ze nog aangedaan. “De klant aarzelde niet en zette het op een lopen naar buiten. Ik wou de hulpdiensten verwittigen maar wist niet meteen welk noodnummer te bellen. Ik toetste dan maar 101 in.” De toegesnelde brandweer had het vuur in de elektriciteitskast snel onder controle. De schade bleef ook beperkt. Door het voorval was er geen stroom meer in het kantoor waardoor het voorlopig de deuren dicht zou moeten houden. “Zonder stroom werken onze apparaten nu eenmaal niet”, aldus de medewerkster. Het pand staat te koop, de bovenverdieping staat al leeg. Van zodra het is verkocht moet het gokkantoor verhuizen.