Kortsluiting in machine zorgt voor enorme rookontwikkeling bij Voeders Debaillie langs de Kaaistraat

Figuur zoektocht Mirom onthoofd, zoektocht nu in Ter Kerst in Gits

De zoektocht #nietmeervandezetijd van Mirom is verhuisd van het Roeselaarse stadspark naar Ter Kerst in Gits. Maar helaas stelde de afvalintercommunale vast dat niet iedereen hun rare snuiters uit de middeleeuwen, het oude Egypte of de oertijd wist te appreciëren. “In een van de laatste nachten dat de borden in het stadspark stonden, werden er enkele het slachtoffer van vandalisme”, weet Frederic Vansteenkiste van Mirom. “Het bord van de bevallige ‘Textile-Antoinette’, een tijdgenote van Marie-Antoinette, werd ironisch genoeg zelfs onthoofd. De statige ‘Medicamentor’ verloor naast z’n hoofd ook een arm. Heel spijtig, maar het belet niet dat de gratis zoektocht gewoon doorgaat.” In het bos van Ter Kerst in Gits kan je nog tot eind deze maand speuren naar de acht figuren, hun vragen oplossen en zo een leuke prijs winnen. Om mee te doen heb je enkel je gsm nodig. Meer op www.nietmeervandezetijd.be.