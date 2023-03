Koppel vrijgesproken voor opstellen van vals testament om één miljoen euro te erven van alleenstaande man

In 2007 maakte de man een testament op waarin hij alles zou schenken aan zijn mantelzorger. Na zijn overlijden in 2017 kwam het koppel plots aandraven met een nieuw testament, opgesteld in 2015. Daarin stond dat hij alles aan hen naliet. Het andere koppel is de ex-vrouw van de mantelzorger en haar huidige partner, die ook een goede band hadden met de man. Volgens de mantelzorger ‘ontvoerde’ het koppel de man en lieten hem een testament schrijven toen hij al dement was. Daarbij zouden ze volgens hem ook verschillende delen zelf geschreven hebben. “Het testament in 2007 was zorgvuldig opgemaakt, dat recente testament niet”, zei de advocaat van de mantelzorger tijdens het proces. Verschillende schriftdeskundigen kwamen ook tot verschillende conclusies en dus was er geen uitsluitsel over.