Koppel schrikt zich een ongeluk nadat onbekende man tussen kinderen (5 en 7) slaapt: “Ik was op zoek naar een hotel maar vond niets”

Roeselare Frietjes en animatie op allereer­ste Roeselaar­se nieuwjaars­re­cep­tie

Roeselare zet 2023 in met een primeur. Op zondag 22 januari vindt de allereerste nieuwjaarsreceptie voor inwoners plaats. Van 11 tot 13 uur kunnen de Roeselarenaren vanop het Stationsplein samen klinken op het nieuwe jaar. Alle de inwoners van de stad worden er getrakteerd op een hapje en een drankje tijdens de allereerste nieuwjaarsreceptie. Voor niet-alcoholdrinkers is er een verrassende mocktail, wie honger heeft kan smullen van verse frietjes. Een rijdende fanfare en liveband The Puppeteers zorgen voor extra ambiance en er is ook kinderanimatie voorzien. Het stadsbestuur hoopt dat veel inwoners de fiets nemen richting Stationsplein en voorziet dan ook extra fietsenstallingen. Wie liever met de bus naar de nieuwjaarsreceptie afzakt, kan rekenen op een extraatje. Wie voor het opstappen ‘Roeselare’ sms’t naar 4884, krijgt een gratis ticket.

8:32