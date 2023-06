Koninklijke Gilde der Erepoorters viert jubileum met unieke expo: 20 Roeselaarse kunstenaars exposeren én verkopen hun werk voor goede doel

20 Roeselaarse kunstenaars die samen hun creatieve kunnen exposeren en verkopen ten voordele van twee sociale doelen uit de Rodenbachstad. Dat is de opzet van een unieke tentoonstelling die de Koninklijke Gilde der Erepoorters organiseert van 16 tot 16 juni in Galerij Alfons Blomme. “Al 50 jaar brengen we mensen met een hart voor Roeselare samen en koppelen we een sociale dimensie aan alles wat we doen”, zegt voorzitter Eddy Brouckaert. “Ook nu met deze nieuwe activiteit die kadert binnen ons feestjaar.”