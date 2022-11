Koesterplekken en geboortebomen voor sterrenkinderen

Het was Vooruit-gemeenteraadslid Gerdi Casier die tijdens de gemeenteraad aandacht vroeg voor sterrenkinderen. “Wat doet de stad naar aanleiding van Wereldlichtjesdag op 11december en meer specifiek voor ouders en families van sterrenkinderen”, vroeg hij. Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V) liet weten dat in Roeselare elk levenloos kind begraven kan worden op de kinderbegraafplaatsen. “Alleen niet op de oude stedelijke begraafplaats”, aldus de schepen. “Daarnaast maken we ook werk van koesterplekken op alle kinderbegraafplaatsen. Die zullen worden uitgerust met een houtenbank gemaakt door leerlingen van het VTI.”

“Bovendien zullen ouders van sterrenkinderen op 27 november, bij de aanplant van een nieuw stuk Bergmolenbos, voor het eerst ook een boom voor hun kind kunnen aanplanten in het geboortebos”, pikt schepen Michèle Hostekint (Vooruit) in. “Dit geldt zowel voor de kinderen uit 2022, maar ook voor alle ouders uit voorgaande jaren. We nodigen hen uit voor de algemene aanplant zodat zij in alle sereniteit, stilte en warmte een blijvende herinnering aan hun kindje kunnen aanplanten. Daarnaast voorzien we op Wereldlichtjesdag een sereen moment waarbij er foto’s getoond en gedichten worden voorgelezen. Zo willen we gezamenlijk stilstaan bij alle overleden kinderen in het algemeen.” Dat herdenkingsmoment vindt plaats op de nieuwe stedelijke begraafplaats en start om 18 uur. Inschrijven kan via https://www.iedereen.vanrsl.be/wereldlichtjesdag.