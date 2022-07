KOERSbus brengt ode aan de kermiskoers en trekt langs Roeselaarse rusthuizen

KOERSbus zag vorig jaar het levenslicht naar aanleiding van het WK wielrennen dat in ons land georganiseerd werd. Het mobiele kleine broertje van KOERS. Museum van de Wielersport werd toen ingericht met een tijdelijke expo rond het WK en toerde door België en stak zelfs even de grens over. Deze keer trekt het museum met de KOERSbus de kaart van de kermiskoers. “De kermiskoers staat onder druk. Van de honderden kermiskoersen van vroeger bestaan er nog maar 25”, weet schepen José Debels (CD&V). “Nochtans is de populariteit van het wielrennen in Vlaanderen grotendeels te danken aan de kermiskoers. KermisKOERSbus mag je dus gerust een ode aan de kermiskoers noemen.”