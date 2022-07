KOERS vraagt mening over museum(werking)

Roeselare Celstraf met uitstel voor Franse drugskoe­rier

Een jonge Fransman van 20 jaar is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf met uitstel nadat hij betrapt werd in Roeselare. In de auto waarmee hij werd aangetroffen vond de politie drugs en 1.700 euro cash geld in een verborgen ruimte.

8 juli