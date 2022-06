KOERS even dicht voor onderhoud

Roeselare Roeselare zet z’n mantelzor­gers in het zonnetje

Stad Roeselare greep donderdag de Dag van de Mantelzorger aan om haar mantelzorgers in de kijker te zetten. Ze werden, samen met de personen die ze ondersteunen, in de watten gelegd met een receptie in Het Rokken. Een fotograaf legde de duo’s vast op de gevoelige plaat, als waardering voor hun relatie en als mooie herinnering. “Roeselare kent jaarlijks een mantelzorgpremie toe. Een dergelijke ondersteuning is noodzakelijk. Maar liefst 1368 mantelzorgers hebben de premie in 2021 aangevraagd”, weet schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “De inspanning van mantelzorgers is bewonderenswaardig en verdient ook erkenning, gezien zij een onmisbare kracht zijn in de zorg voor anderen. Ieder jaar plaatsen we hen in de spotlights. De voorbije coronajaren was dit slechts beperkt mogelijk via een kaartje en een sleutelhanger. We zijn dan ook heel tevreden dat we hen vandaag opnieuw in de bloemetjes kunnen zetten tijdens een receptie.”

23 juni