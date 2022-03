KOERS. belicht 20 jaar wielerploeg Quick-Step in 20 etappes: “Na de koers neemt The Wolfpack ook museum over”

Hooglede Leerlingen STAP Gits brengen ‘Max und die Käsebande’ naar Gulden Zonne

De leerlingen van de Gitse afdeling van de stedelijke academie voor podiumkunsten brengen volgende maand de musical ‘Max en de Kaasbende’ op de planken in de Gulden Zonne. Een primeur voor ons taalgebied, want het is de eerste keer dat deze van oorsprong Duitse musical in het Nederlands opgevoerd wordt.

23 maart