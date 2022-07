Koen Buyse trapt vrijdag Roeselaarse Parkies af

Praktisch om weten is dat er een verbod op glas geldt op het terrein. Er worden ook geen banken voorzien, dus wie graag wil neerzitten, neemt best een dekentje of campingstoeltje mee. Daarnaast krijg je bij aankoop van acht jetons een gratis bon. Die bon kun je deze zomer inruilen in de deelnemende horecazaken voor een consumptie ter waarde van 2,20 euro. De bon is te gebruiken in juli, augustus en september bij VIVA Vaart, De Vagant, Bistro Botanique, Cirque, Den Arend, St. Georges, Den Trap, Bourgondisch Kruis, MOJO en De Gilde. Meer info op www.parkies.be/roeselare.