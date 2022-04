Knip aan station is (tijdens bepaalde vensteruren) verleden tijd

Maar vanaf vandaag is de proefopstelling een feit en krijgt het autoverkeer tijdens de daluren in één richting doorgang vanaf de Jules Lagaelaan via het busstation richting Beversesteenweg. Zo krijgt wie uit het zuiden van Roeselare komt een extra mogelijkheid om richting het noorden van de stad te rijden. Concreet kan je de doorgang kunnen nemen ’s nachts (18u30 tot 7uur) en op momenten dat er geen schoolgaand verkeer is en er geen extra drukte ontstaat van aan- en wegrijdende bussen. Een slagboom en een verkeerslicht duiden aan wanneer je wel of niet door kan. Doorrijden is niet toegestaan voor het zwaar gemotoriseerd verkeer, de huidige ANPR-camera blijft staan voor handhaving en op het busstation en in de Jules Lagaelaan geldt een zone 30. De proefopstelling blijft dit eind dit jaar staan. In december volgt een evaluatie.