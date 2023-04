Knack Roeselare maakt zich op voor belangrijkste volleybalmatch uit de clubgeschiedenis: “De beker pakken zou de grootste stunt in decennia zijn”

ROESELAREBlauwe straten, restaurant Petrouska dat uitpakt met de Knack-kroket, grote schermen op café, duizenden supporters die verzamelen in de Expo, standbeeld Peegie met supportersjaal, LED-schermen met aanmoedigingen in het centrum en zappers die in het blauw naar hun vakantiekamp komen. Roeselare is helemaal in de ban van de historische bekerfinale volleybal van Knack tegen de Italiaanse recordkampioen Modena. Ook Dries Eeckhout van supportersclub The Blue Wall leeft vol spanning toe naar de Europese clash. “De wedstrijd kan niet snel genoeg beginnen.”