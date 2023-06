Klok tikt voor kinderopvang Cérise: “Hopen dat rechter de pauzeknop indrukt”

Gezocht: Roeselaren­aars die dienstver­le­ning stad en ARhus verder onder de loep willen nemen

Een jaar lang namen medewerkers van ARhus en stad Roeselare samen met een panel van Roeselarenaars hun dienstverlening onder de loep. Samen wilden ze verschillende processen, zoalshet doorgeven van een adreswijziging of het bestellen van tickets, doorgronden en toegankelijker maken. Dankzij het burgerpanel zijn verbeterpunten gedetecteerd om de dienstverlening verder te optimaliseren. De samenwerking met burgers wordt dan ook verdergezet. Ook jij kan hier aan deelnemen en jouw mening geven. Interesse? Neem contact op met de stad via het gratis nummer 1788 of mail naar 1788@roeselare.be. Maar je kan eveneens een ARhus-medewerker aan het onthaal aanspreken, bellen naar 051/69.18.00 of mailen naar info@arhus.be.