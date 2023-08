Kloen moedigt doneren van plasma aan met animatie en pannenkoeken

Wijnendale­straat dicht door riolerings­wer­ken

De Wijnendalestraat in Beveren wordt van woensdag 16 augustus tot en met vrijdag 18 augustus afgesloten tussen de Domstraat en het Sint-Germanusplein. Dit is nodig voor het uitvoeren van een rioolaansluiting. Er wordt een omleiding voorzien via de Processiestraat en de Beversesteenweg. Tijdens de werken zal het voor het plaatselijk verkeer toegelaten zijn om in de Wijnendalestraat, tussen de Processiestraat en het Sint-Germanusplein, in beide richtingen te rijden. Bewoners kunnen dus tot aan de woning rijden. Het doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen.