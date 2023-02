Kleuters De Verrekijker palmen CC De Spil in

Roeselare Ontroerend afscheid van Maria (75), vermoord door haar man: “Je noemde me altijd ‘sjansard’, en dat ben ik ook met een oma zoals jij”

In de volgelopen aula van uitvaartverzorger Commeyne werd dinsdag afscheid genomen van Maria Degryse. De bijzonder graaggeziene dame werd op zondag 22 januari vermoord door Daniel V., haar 85-jarige echtgenoot. “Je strijd tegen onrechtvaardigheid had je moe gemaakt. Met je bijna laatste krachten besloot je enkele maanden geleden je eigen pad te volgen.” Kleinzoon Lars had bijzonder mooie afscheidswoorden voor zijn oma.

1 februari