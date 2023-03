Kleuters BuBaO Sint-Idesbald zitten voortaan in moderne klas op hun maat

“Eindelijk”, zegt directeur Marie Boullart. “Door corona hebben we deze openng steeds moeten uitstellen, maar vandaag kunnen we eindelijk het klasje dat we eind 2020 al in gebruik namen officieel openen. Als je de ruimte voor de werken zag, had je nooit kunnen dromen dat we dit zouden kunnen realiseren. Aanvankelijk was de klas hier totaal niet uitgerust voorde peuters en kleuters met speciale noden die hier school lopen.”