Klein Seminarie wint Cultuurtrofee voor In Vitris, Raoul Boucquey krijgt life achievement award

De Cultuurtrofee, een erkenning voor een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd, was daarentegen weggelegd voor het Klein Seminarie. Net in het jaar dat door Unesco uitgeroepen is tot Internationaal Jaar van het Glas, pakte het Klein Seminarie uit met In Vitris, een bijzonder verrassend, hoogstaand en multidisciplinair historisch-educatief project met als meest in het oog springend element de overzichtstentoonstelling van het werk van de internationaal gerenommeerde glaskunstenaar Joost Caen in de historische Augustijnenkerk en enkele aanpalende lokalen. Die lokte 2.454 bezoekers uit binnen- en buitenland. “Het was een tentoonstelling met uitzonderlijk karakter en met internationale uitstraling met bezoekers uit Europa en zelfs verder”, motiveren de stad en de Cultuur- en Erfgoedraad hun keuze voor In Vitris van het Klein Seminarie. “Professor Joost Caen wist unieke stukken samen te brengen, met inbegrip van Vlaamse topstukken en de kunstcatalogus bij de tentoonstelling is van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Het project bevat een hoge erfgoedwaarde en brengt een eeuwenoud ambacht opnieuw onder de aandacht en met het educatief project is men erin geslaagd om jongeren te betrekken bij de thematiek, het te actualiseren en jongeren actief te betrekken bij de inventarisatie van brandglasramen in Roeselare.”