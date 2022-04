Kiwanis Blauwvoet Roeselare steekt handen uit de mouwen: paaslunch voor 33 mensen die het minder breed hebben

Kiwanis Blauwvoet Roeselare organiseert elk jaar twee fundraisingactiviteiten. “In het voorjaar brengen we paardenkoppen in chocolade aan de man, in de zomer zijn dat overheerlijke roséwijnen”, vertelt voorzitter Tine Vanhee. “De opbrengst gaat naar diverse goede doelen, meestal in de vorm van een cheque. Maar we zijn ook niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken, zoals op de paaslunch die we in het Mannahuis in Roeselare klaarmaakten, voor 33 dankbare eters.” Op het menu: aspergesoep, verse kroketjes met kip en enkele soorten groentjes en tot slot een buffet van taarten en gebak, gemaakt door enkele kinderen van Kiwanis-leden. “Oorspronkelijk hadden we dit op kerstdag willen doen maar die datum bleek minder geschikt”, zegt Tine. “Daarom weken we uit naar Paasmaandag. De gezichten van onze gelegenheidsgasten straalden net zo hard als de zon buiten, maar ook voor ons was dit een hartverwarmend gebeuren. En ja, ook de afwas en de opkuis hebben we er met plezier bijgenomen.”