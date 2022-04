Kippenproject aan 20ste editie toe: 11.326 kakelende afvalverwerkers aan de man gebracht sinds 2002

Bij deze editie bestelden 112 gezinnen in totaal 310 kippen aan een voordeelprijs van 5 euro per kip. Daarmee klokt het kippenproject van Roeselare na twintig jaar af op 11.326 kippen. En dat kan tellen qua vermindering van de afvalberg. “Wie thuis twee kippen houdt spaart zeven restafvalzakken per jaar uit, want naast een compostvat zijn kippen de ideale afvalverwerkers”, aldus schepenen Stefaan Van Coillie en Matthijs Samyn (beiden CD&V). “Ze eten zowat alles, van groenafval tot allerhande tafelrestjes zoals brood, aardappelen, kaas en kleine stukjes vlees. Bovendien zorgen ze voor eitjes en vrolijk gekakel in de tuin.”