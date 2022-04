Kindslachtoffer Tweede Wereldoorlog krijgt straatnaam

De verkaveling telt 42 kavels en er werd eerder al beslist om in het woongebied de Generaal Maczekstraat te dopen. “Om in de sfeer van WOII te blijven stelt de deelraad erfgoed voor om de nieuwe straat met tweerichtingsverkeer die hierop aansluit de Marie-Jeanne Bultestraat te noemen”, weet Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens bij de stad. “Marie-Jeanne Bulte was een kindslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog in Roeselare.” Ze werd op 12-jarige leeftijd doodgeschoten door een Duitse mitrailleur toen ze op 7 september 1944 bloemen wou brengen aan de oprukkende Poolse bevrijders van Roeselare. De stad was een dag nadien volledig bevrijd. Marie-Jeanne Bulte ligt begraven op de Erebegraafplaats op de oude stedelijke begraafplaats. De politie en brandweer gaven alvast een gunstig advies voor de nieuwe straatnaam en na principiële goedkeuring door de gemeenteraad komende maandag kan het openbaar onderzoek voorafgaand aan een definitieve vaststelling opgestart worden.