Kinderopvang ’t Fopspeentje in Roeselare geschorst, stadsbestuur zoekt alternatieve opvangmogelijkheden

“De ouders kunnen contact opnemen met de dienst Samenleven van de stad om hun nood in kaart te brengen”, klinkt het in een persbericht. “Dit telefonisch via 051/26.24.64 of per e-mail via samenleven@roeselare.be. De dienst is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur. Op maandag 12 en dinsdag 13 december is de dienst uitzonderlijk telefonisch bereikbaar tot 20 uur.” Ouders kunnen via huisvanhetkindroeselare.be/contacteer-ons ook een afspraak maken om langs te gaan bij het Huis van het Kind op woensdag in zowel de voor- als namiddag of op vrijdagvoormiddag.