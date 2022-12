Kinderopvang onder grote druk: Roeselare voorziet impulssubsidie "om huidige kwaliteitsvolle opvang te waarborgen"

Tussen de zomer van 2021 en het voorjaar van 2022 liet het Roeselaarse stadsbestuur Titeca Pro Accountants & Experts een onderzoek voeren naar de (financiële) leefbaarheid van de lokale kinderopvang. Dit met het oog op het bijsturen van het lokaal beleid volgens de noden. De studie toonde aan dat opvangplaatsen zonder subsidie of enkele met de basissubsidie van de Vlaamse overheid, het financieel extra zwaar hebben. Daar wil de stad nu een mouw aan passen. “Om effectief van betekenis te kunnen zijn voor een sector in crisis, komt er in 2023 een stedelijke premie per vergunde opvangplaats. We willen hiermee een substantiële ondersteuning bieden, zodat de huidige kwaliteitsvolle kinderopvang gewaarborgd blijft in onze stad”, aldus schepen Michèle Hostekint.