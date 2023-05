Kinderen nemen speelpleintje in Knapenstraat in gebruik

Regenboog­net­werk organi­seert infoavond rond veiligheid

De LGBTQIA+-gemeenschap is nog te vaak het doelwit van intimidatie of verbaal/fysiek geweld met homofobie als motief. Slachtoffers weten vaak ook niet goed waar ze terecht kunnen voor aangifte, hulp of nazorg. Om hier een antwoord op te bieden, organiseert het Regenboognetwerk van de stad Roeselare op donderdag 11 mei van 19 tot 21 uur een infomoment in ARhus. Verschillende experts, zoals gemeenschapswachten en medewerkers van CAW en UNIA, tekenen er present en je ontdekt er waar en waarvoor je bij elke dienst terecht kan bij homofoob of transfoob geweld. Inschrijven op www.iedereen.vanrsl.be.