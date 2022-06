Kinderen krijgen inspraak via kinderraad en -begroting op maat van scholen en wijken

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) liet verstaan dat de stad participatie en betrokkenheid hoog in het vaandel draagt en dat ook de kinderen hierbij niet vergeten worden. “ Recent werd er in samenwerking met Bamm! en ARhus een pilootproject opgezet in de Zilverbergschool. In plaats van een ‘vaste’ kindergemeenteraad kiezen we voor een kinderraad op maat van de school en de buurt”, aldus de burgemeester. “Er werden, samen met de leerlingen, vijf thema’s gedefinieerd: mobiliteit en verkeersveiligheid, milieu, vrije tijd, samenleven en omgeving. Binnen deze thema’s dachten de kinderen na over concrete projecten die ze graag verwezenlijkt zien en waar ze graag budget voor uittrekken.” De stad voorziet een budget van 10.000 euro om de ideeën van de kinderraad om te zetten in realiteit. Eind deze week worden de resultaten voorgesteld. Het proefproject wordt binnenkort geëvalueerd. Het is de bedoeling in de toekomst kinderraden op te zetten in andere scholen en buurten.