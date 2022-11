Kinderen bieden Sinterklaas helpende hand en leren letterkoekjes bakken

Letterkoekjes of ‘picknicken’ bakken is een van de populairste activiteiten. “Die was uitverkocht in één dag. Maar ook de culinaire belevingswandeling ‘De Achterkeuken’ lokt komend weekend vierhonderd geïnteresseerden, de honderd plaatsen voor de vijf workshops ‘Tips van Chefs’ zijn al twee weken de deur uit, ook de ‘Taste & See’ bedrijfsbezoeken zijn uitverkocht en voor het stoofvleesfestijn zaterdag in de Paterskerk zijn al 250 tickets verkocht. Het is fijn dat er zoveel enthousiasme is voor alle smaakvolle troeven die we als voedingsstad te bieden hebben.”