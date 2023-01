‘Kind van Krottegem’ Romain Decommere (83) schrijft boek over zijn jeugd in de wijk over statie: “We willen ook andere Krottegemnaars hun verhalen laten delen”

Beveren Kinderop­vang ’t Fopspeen­tje opnieuw open: “Willen dankzij tips die we tijdens ondersteu­ningstra­ject krijgen een nog betere opvang worden”

Er wordt opnieuw gelachen, gespeeld en gedanst in ’t Fopspeentje. Midden december kreeg zaakvoerster Nancy Vanclooster van het Agentschap Opgroeien te horen dat haar groepsopvang langs de Heirweg in Beveren drie maanden dicht moest na een recente klacht. Maar mede dankzij de massale steun van de ouders mocht ’t Fopspeentje dinsdag de deuren al heropenen. Wel moet de opvang een ondersteuningstraject doorlopen van vier weken. Nancy en de ouders zijn dolblij dat er weer leven in de brouwerij is in ’t Fopspeentje.

3 januari