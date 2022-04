Kilometerslang mazoutspoor tussen Roeselare en Ardooie

Het spoor startte aan het Prinsenhof in Roeselare en werd rond 9 uur ontdekt. Via de Spoorweglaan en de Koning Leopold III-laan liep het via de rotonde met de Mandellaan verder via de Beversesteenweg tot in Ardooie. Een spoor van enkele kilometers lang dus. De brandweer schakelde de sproeiwagen in om met detergent het asfalt opnieuw mazoutvrij te maken. Van de veroorzaker was geen spoor. Wellicht was de man/vrouw zich van geen kwaad bewust en zal hij/zij zich pas realiseren dat er iets aan de hand is als hij/zij ergens halt houdt en er zich een plas vormt of als hij/zij vaststelt dat zijn/haar mazouttank toch wel heel snel leger wordt.