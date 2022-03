Kijkdag voor Roeselaarse atoomkelder lokt aardig wat belangstellenden (maar niet om er in te schuilen): “Mooie locatie voor een cocktailbar!”

Roeselare Leerlingen MSKA bakken hartjes voor Oekraïne

Krokusvakantie of niet, toch zet het Roeselaarse MSKA een actie op ten voordele van Oekraïne. Dit via de afdeling bakkerij. “In Oekraïne worden momenteel veel mensen het slachtoffer van het conflict met Rusland. Ook onschuldige kinderen lijden onder al het geweld. Als school kunnen we gewoon aan de zijlijn blijven staan. Daarom lanceren we de actie ‘een hart voor Oekraïne’.” Volgende week zal het hierdoor extra druk worden in de afdeling bakkerij van de school aan de Groenestraat. “We willen klaaskoeken in de vorm van een hartvorm bakken, ons hart voor Oekraïne”, licht Andy toe. “Deze gaan we verkopen aan 1,5 euro per stuk. Per hart schenken we 1 euro aan SOS Kinderdorpen. Dit goede doel steunt de Oekraïense kinderen in de huidige onzekere tijden.” De harten worden verkocht op bestelling. Die kan je plaatsen via dit online bestelformulier. De bestellingen moeten ten laatste op woensdag 9 maart binnen zijn. Afhalen gebeurt op vrijdag 11 maart tussen 11.30 en 15.15 uur in De Krokant, de winkel van de bakkerijafdeling op campus Groenestraat.

3 maart