KIJK. Werf van nieuw Roeselaars stadhuis geeft geheimen prijs: “36 kilometer aan datakabels en 1.700 m² glas”

Lotto Volley League Verdiende kampioen. Verhanne­man na 14de landstitel: “Droomsei­zoen voor Roeselare”

Knack Roeselare won dit jaar de Supercup, de Belgische beker en kroonde zich vrijdagavond tot landskampioen. Bovendien speelde het team van coach Vanmedegael een maand geleden de finale van de CEV Cup. “Dat is een scenario waarvan je alleen maar kunt dromen”, vertelt kapitein Verhanneman, de dag na de finale. “Dat we bovendien onze 14de landstitel thuis kunnen vieren in onze eigen sporthal, maakt het alleen maar mooier.”