KIJK. Rodenbach Carnaval, met jongste stadsprins ooit, lokt de massa naar Roeselare

De 37ste editie van het Rodenbach Carnaval was een schot in de roos. Opvallendste ingrediënten waren met Nastja Vandekerkhove (19) de jongste stadsprins ooit, Regenboogprins Walter ‘Snoopy’ Mertens, die in 2025 de keizerstitel ambieert, en op zondag een kleurrijke stoet die duizenden toeschouwers naar het Roeselaarse stadscentrum lokte.

In Roeselare trokken zondagmiddag 32 wagens en groepen vanaf de Trax-site door het centrum. Piraten, discokikkers, lookalikes van Cleopatra, diepzeeduikers,... waren allemaal van de partij en kleurden de stad. Maar de jongeman die het meest genoot, was Nastja Vandekerkhove (19), sinds vrijdagavond officieel Prins Alexander XXXVII. Hij zat voorop in de stoet op het traditionele Rodenbachvat, met een delegatie van de Roeselaarse reuzen in zijn kielzog. Nastja is de jongste carnavalsprins die Roeselare ooit had, maar zijn titel betekent veel meer voor hem. “Dit is een van de mooiste momenten van mijn leven”, glundert hij. “Carnaval zit in mijn bloed. Mijn vader Bart ‘Kiwi’ Vandekerkhove was in 2014 Prins Alexander XXX en mijn peter Marnick Pattyn was in 2004 de twintigste prins. Sinds mijn peter in 2016 overleed, wist ik dat ik op een dag ook de Roeselaarse carnavalsprins zou worden. Om hem te eren en om in de voetsporen van mijn vader te treden.”

Volledig scherm Zoon Nastja (19) en vader Bart ‘Kiwi’ Vandekerkhove of Prins Alexander XXXVII en de Nationale Prins van België. © Maxime Petit

Ongelooflijk fier

Die veroverde eerder dit jaar de titel van Nationale Prins van België en reed mee in de stoet in een cabrio. “Ik ben ongelooflijk fier op mijn zoon”, reageert Kiwi. “Het is fantastisch wat Nastja heeft waarmaakt met de steun van velen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Roeselaarse carnaval dat een zoon zijn vader opvolgt als prins en natuurlijk is het extra speciaal dat ik net dit jaar Nationale Prins van België ben. Het is net zoals in 2014, toen was ik prins Alexander XXX en Nastja was jeugdprins van West-Vlaanderen. Ergens was het wel mooi geweest mochten we samen in de stoet kunnen stappen, maar ik vind het goed zoals het is. Vandaag draait het om Nastja. Hij is de prins van onze thuisstad.”

Volledig scherm Het carnaval in Roeselare werd een grandioos succes. © Maxime Petit

Keizer

Ook Walter ‘Snoopy’ Mertens werd dit weekend aangesteld als prins. Hij draagt voor de tweede keer de titel van Regenboogprins van België, nadat hij op het laatst naar voor werd geschoven als kandidaat. “Het is onverwacht, maar voelt enorm goed”, lacht hij. “Zo goed zelfs dat ik al beslist heb dat ik volgend jaar voor mijn derde titel ga om dan hopelijk in 2025 keizer te worden.”

Volledig scherm Walter ‘Snoopy' Mertens regeert opnieuw als Regenboogprins van België. © Maxime Petit

Jubileum

Maar er waren nog redenen om te feesten, want tussen de deelnemende groepen aan de stoet, die onder andere ook uit Maldegem, Gullegem, Menen en Oostende kwamen, zat er ook een jubilaris. De Roeselaarse Orde van de Biertunnegies vierde met hun act in discostijl hun dertigjarig bestaan. “Wij vinden het als carnavalisten belangrijk om in eigen stad present te zijn”, vertelt bezieler Wendy Samyn. “We nemen dit jaar aan zes stoeten deel, maar die in Roeselare mogen we niet missen. De inspiratie voor ons thema vond ik in mijn jonge jaren. Wie trouwens ons dertigjarig bestaan wil vieren, is op vrijdag 17 maart welkom in ons lokaal, café De Kortekeer, waar we een fuif organiseren.”

Volledig scherm De Biertunnegies vierden hun dertigste verjaardag in discostijl. © Maxime Petit

Erevoorzitter

Ook voor schepen van Feestelijkheden, tevens voorzitter van het Rodenbach Carnavalscomité, José Debels (CD&V) was het een bijzonder carnaval. “Het is mijn elfde, maar laatste carnaval als voorzitter, want ik ga straks met pensioen”, legt hij uit. En dat lieten de carnavalisten natuurlijk niet zomaar passeren. “Ze hebben me de titel van erevoorzitter gegeven, wat ik enorm waardeer en wat me toch wel iets doet. Het carnaval heeft me veel vriendschap gebracht. Het is dan ook leuk dat mijn laatste editie als voorzitter een topeditie is met goeie ambiance en enorm veel volk voor de stoet.”

Voor het eerst gold er tijdens de stoet een confettiverbod op de Beversesteenweg en in de Sint-Amandsstraat. Op een uitzondering na werd dit goed opgevolgd. Opvallend was wel dat er duidelijk meer toeschouwers in de Sint-Amandsstraat stonden dan andere jaren.

De belleman en zijn vrouw.

Schepen José Debels.

Schepen José Debels.

