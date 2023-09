KIJK. MSKA bezorgt leerlingen op snikhete dag verfrissing en amusement

Je kot opfleuren? Bij deze zaken in het zuiden van West-Vlaanderen vind je mooie kamerplan­ten of bloemen

De herexamens komen op zijn einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Studenten verlaten dan weer massaal het ouderlijk huis om op kot te vertoeven. Hoog tijd dus om je stek nieuw leven in te blazen. Met een mooie kamerplant of een boeket bloemen maak je het al een stuk gezelliger en bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit. Van Plantastic in Kortrijk tot Decaflor in Menen: hier vind je mooi groen in het zuiden van West-Vlaanderen.